محمد إبن الـ13 عاماً غادر منزل ذويه ولم يعُد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود:- محمد علي بلحص (مواليد عام 2009، لبناني الجنسيّة)الذّي غادر منزل ذويه الكائن في محلّة الكفاءات- مشروع سبيتي ومنصور بتاريخ 18/9/2022، ولم يعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 466383-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.