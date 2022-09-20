"تحذيرٌ من تصعيد".. أهالي الموقوفين بملف المرفأ يعتصمون أمام قصر العدل

نفذ عدد من أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، تحركاً إحتجاجياً أمام قصر العدل في بيروت.



وأشار وكلاء أهالي الموقوفين الى التصعيد الى ان "الاهالي سيصعدون ولن يسكتوا بعد اليوم عن هذه التوقيفات"، مشيرين إلى أنهم "يريدون محققاً عدلياً رديفاً للبت بهذا الموضوع لأنه لا حل آخر"، وأضافوا: "هذا الحل صدر من وزير العدل ومن مجلس القضاء الأعلى، وهما المرجعين المخولين البت بهذا الملف".

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