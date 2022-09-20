إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط في مقر بعثة لبنان لدى الامم المتحدة.

وشارك في اللقاء وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، مندوبة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفيرة امال مدللي،المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، والمستشار في وزارة الخارجية وليد حيدر. كذلك، حضر الاجتماع الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام ابو زكي.

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وخلال اللقاء، جدّد أبو الغيط "دعم جامعة الدول العربية للبنان واستعدادها للتحرك عربياً لدعم لبنان على الصعد كافة لا سيما في موضوع انجاز الاستحقاقات الديتوربة في موعدها"، مؤكداً أن "وفداً من الجامعة العربية سيزور لبنان للمتابعة".

صندوق النقد الدولي

كذلك، إستقبل الرئيس ميقاتي المدير العام لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجيفا وتم البحث في المراحل التي قطعها التعاون بين لبنان والصندوق والمهمة التي تقوم بها بعثة الصندوق في لبنان حالياً.

وخلال الاجتماع، جددت جورجيفا، "حرص صندوق النقد على انجاز الاتفاق النهائي مع لبنان في اسرع وقت، واستكمال الخطوات المطلوبة لبنانياً وهي اقرار المشاريع الاصلاحية في مجلس النواب، ومعالجة موضوع سعر الصرف".

وقالت إن "الاهتمام الدولي بلبنان لا يزال موجوداً لكن بنبغي الاسراع في الخطوات المطلوبة لبنانياً، لأن الوقت بات داهما في ضوء الركود الاقتصادي العالمي والمخاوف من صعوبات عالمية في مجال الطاقة والغذاء".