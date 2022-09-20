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لبنان

مُفاجأة في سوق الدولار.. ما جرى قبل ساعات غير مُتوقع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-09-2022 | 12:25
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من دونِ أي سابقِ إنذار، شهدت السّوق الموازية انخفاضاً لسعر الدولار، مساء اليوم الثلاثاء، إذ تراجع من فترة الظهيرة نحو 1500 ليرة لبنانية.
بحسب جولة لـ"لبنان24" على الصرافين، فقد تبين أن سعر الدولار هبط لديهم إلى 36500 ليرة لبنانية، بينما البعض الآخر اشترى الدولار من المواطنين على سعر الـ37000 ليرة لبنانية. 
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وإزاء هذا المشهد، أعلن الكثير من الصرافين توقفهم عن صرف الدولار حتى "إشعارٍ آخر"، وقد أبلغوا زبائنهم بذلك قائلين: "ما فينا نتحمّل خسارة".
وفي السياق، قال أحد الصرّافين الشرعيين لـ"لبنان24" إنّ "الانخفاض يحصلُ فجأة ولا ندري ماذا يجري في السوق"، وتابع: "من صرف الآن الدولار فقد استطاع تحقيق الأرباح، ومن ينتظر فإنه سيواجه تراجعاً في السعر لأن الانخفاض بات يضربُ السوق".
بدوره، أشار صرّاف آخر في السوق الموازية إلى أنّ "السعر سينخفض بشكل إضافي طالما أن هناك أجواء سياسية إيجابية"، وتابع: "ننتظرُ ما سيحصل عندما تفتح المصارف أبوابها، وعندها ستتضح الصورة أكثر".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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