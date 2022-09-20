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لبنان

تيمور جنبلاط استقبل وفد كتلة "تجدد".. أبو فاعور: نريد رئيساً جامعاً لا يشكل استفزازاً

Lebanon 24
20-09-2022 | 12:39
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اسقبل رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط وفد كتلة "تجدد" النيابية، ضم النواب: أشرف ريفي، ميشال معوض، أديب عبد المسيح وفؤاد مخزومي، وذلك في كليمنصو.
 
وحضر عن "اللقاء الديمقراطي" النواب: بلال عبدالله، راجي السعد، وائل أبو فاعور وفيصل الصايغ.
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وبعد اللقاء، شدد أبو فاعور على ضرورة "انتخاب رئيس جامع لا يشكل استفزازاً لأحد"، معتبراً أن "تحزيب الرئاسة خرب البلاد".
 
ورداً على مسألة التوزير والمقعد الدرزي، لفت إلى أن "الحزب التقدمي زاهد بالحكومة، ولكن ما يجب الانتباه إليه دائماً هو أنه كانت هناك انتخابات نيابية مؤخراً، وقد أفرزت نتائج واضحة يتوجب أخذها في الحسبان". 
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