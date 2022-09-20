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لبنان

الخولي اعلن انتخاب ممثلي المجتمع المدني في مجلس "اصحاب المصلحة في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية"

Lebanon 24
20-09-2022 | 09:30
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نظم التحالف اللبناني لحوكمة الطاقة، بالتعاون مع منظّمة "أنشر ما تدفع"، مؤتمرا صحفيّا للإعلان عن ممثلي المجتمع المدني في مجلس أصحاب المصلحة في مبادرة الشفافيّة في الصّناعات الاستخراجيّة (EITI)، وذلك في فندق Citea Apart في الأشرفية.
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وأوضح الممثل للمجتمع المدني في مجلس أصحاب المصلحة مارون خولي، أن "مبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة EITI تشكّل معيارا عالميًّا يشجّع على الحوكمة الرشيدة في قطاع الصناعة الاستخراجيّة، (تنفّذه أكثر من خمسين دولةٍ حول العالم)، وهي تتطلّب في صميمها كشف منهجيّ للمعلومات عن سلسلة القيمة المرتبطة بالصناعات الاستخراجيّة، كما أنها  تحدّد الشروط لهذا الكشف المنهجيّ عن المعلومات، من تحصيل الإيرادات، والتدقيق، ورفع التقارير، وتضارب المصالح، وملكيّة الانتفاع، بحيث ان هذه المعايير أصبحت ملزمة قانوناً على طول سلسلة القيمة في الأنشطة البتروليّة".

وأشار الى أنه "انتخب ثلاثة ممثلين في مجلس أصحاب المصلحة في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وهم مارون الخولي، جوزفين زغيب، ونبيل عواد، وثلاثة ردفاء هم وليد سيف الدين، فدوى ناصيف، ورامي سالم، لولاية مدتها أربع سنوات".
 
وعن دور ومهام ممثلي المجتمع المدني في مجلس أصحاب المصلحة، أوضح أنه "يجب رفع تقارير دورية عقب كل اجتماع لمجلس أصحاب المصلحة إلى منظمات المجتمع المدني وأن يطلعوهم على وثائق العمل والمعلومات وفي تعزيز دور المجتمع المدني في تطبيق مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في لبنان وفي دعم الأولويات الوطنية التي تحتاج إلى المعالجة في تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وفي وضع خطة عمل سنوية بالتعاون مع كافة أعضاء مجلس أصحاب المصلحة وعبر المشاركة في وضع دفتر شروط تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والمشاركة في اختيار الجهة الإدارية لتنفيذ التقرير والمشاركة في إعداد تقارير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والموافقة عليها والمشاركة في إعداد تقارير الأنشطة السنوية والموافقة عليها والتركيز على القضايا الأساسية المتعلقة في لبنان التي قد تتخطى متطلبات مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والانخراط النشط بين جمهور المواطنين للاستحصال على تغذية استرجاعية أو على ردود الفعل حيال تقارير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وفي استعمال المعلومات المحصلة أو حصيلة ردود فعل المجتمع المدني لتحسين الإصلاح في قطاع النفط والغاز".
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