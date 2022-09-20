بعد لقائه ميقاتي.. ماذا قال أمين عام جامعة الدول العربية عن لبنان؟

غرّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: " ناقشت مع الرئيس ⁧‫نجيب ميقاتي‬⁩ الوضع في ⁧‫لبنان،‬⁩ وأكدت له على تطلعنا وجميع محبي لبنان وعلى ضرورة إنجاز الإستحقاق الرئاسي في ضوء أهميته لإستقرار البلد".

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