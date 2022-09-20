بعد لقائه ميقاتي.. ماذا قال أمين عام جامعة الدول العربية عن لبنان؟

ناقشت مع الرئيس #نجيب_ميقاتي الوضع في #لبنان وأكدت له علي تطلعنا وجميع محبي لبنان علي ضرورة إنجاز الإستحقاق الرئاسي في ضوء أهميته لإستقرار البلد.@Najib_Mikati @grandserail #UNGA #UNGA77#GlobalGoals pic.twitter.com/8g5laYWiZ3
— الأمين العام لجامعة الدول العربية (@lassecgen) September 20, 2022
ناقشت مع الرئيس #نجيب_ميقاتي الوضع في #لبنان وأكدت له علي تطلعنا وجميع محبي لبنان علي ضرورة إنجاز الإستحقاق الرئاسي في ضوء أهميته لإستقرار البلد.@Najib_Mikati @grandserail #UNGA #UNGA77#GlobalGoals pic.twitter.com/8g5laYWiZ3