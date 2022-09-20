الموت يُغيّب المطران طانيوس الخوري.. والصلاة الجنائزية لراحة نفسه الجمعة

Advertisement

غيّب الموت اليوم، مطران أبرشية صيدا ودير القمر المارونية سابقا، المثلث الرحمات، المطران طانيوس الخوري.ويحتفل بالصلاة الجنائزية لراحة نفسه في الثانية بعد ظهر الجمعة المقبل في 23 أيلول الجاري، في كاتدرائية مار الياس في صيدا.ونعى الراحل كل من البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي وومطارنة الأبرشية وكهنتها وعائلة الفقيد.وتقبل التعازي في صلون مطرانية صيدا المارونية في صيدا، الخميس 22 ايلول من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء، والجمعة في 23 ايلول الجاري قبل الدفن في صالون المطرانية في صيدا ابتداء من الحادية عشرة قبل الظهر.