خطوة من الجيش.. هذا جديد قضية تهريب مُخدّرات في طرابلس

دهمت دوريّة من الجيش منزل المدعو "م.م" بلدة المحمرة - عكّار بهدفِ توقيفه، لكن ما تبين هو أن الأخير كان متوارياً عن الأنظار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

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وبحسب المصادر، فإن الدوريّة أوقفت المدعو "ح.م." وهو شقيق المطلوب، وذلك بعدما امتنع عن إبراز هويّته أمام الدورية.

بعملية تهريب المخدرات التي جرى إحباطها، مساء اليوم في مرفأ طرابلس. ورجحت المعلومات وفقَ مصدر أمني أن المطلوب "م.م" له علاقة

إلى ذلك، عمد عددٌ من المواطنين إلى قطع أوتوستراد المحمرة احتجاجاً على توقيف "م.م."، إلا أن الجيش عمل على إعادة فتحها.