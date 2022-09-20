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لبنان

خطوة من الجيش.. هذا جديد قضية تهريب مُخدّرات في طرابلس

Lebanon 24
20-09-2022 | 14:49
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دهمت دوريّة من الجيش منزل المدعو "م.م" بلدة المحمرة - عكّار بهدفِ توقيفه، لكن ما تبين هو أن الأخير كان متوارياً عن الأنظار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
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وبحسب المصادر، فإن الدوريّة أوقفت المدعو "ح.م." وهو شقيق المطلوب، وذلك بعدما امتنع عن إبراز هويّته أمام الدورية.
 
ورجحت المعلومات وفقَ مصدر أمني أن المطلوب "م.م" له علاقة بعملية تهريب المخدرات التي جرى إحباطها، مساء اليوم في مرفأ طرابلس.
 
إلى ذلك، عمد عددٌ من المواطنين إلى قطع أوتوستراد المحمرة احتجاجاً على توقيف "م.م."، إلا أن الجيش عمل على إعادة فتحها. 
 
 
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