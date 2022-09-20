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لبنان

لمن لديه دولارات في المصارف.. إليكم آخر معلومة مُهمّة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-09-2022 | 15:15
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أكدت مصادر مصرفية لـ"لبنان24"، اليوم الثلاثاء، أنّه "لا صحّة لما يجري تداوله عن توقف المصارف عن توفير الفريش الدولار من الحسابات الخارجية للمواطنين عبر الصّرافات الآلية".
ووفقاً للمصادر، فإنّ سحوبات الدولار من الحسابات الخارجية مستمرة وغير مرتبطة أبداً بأي إجراءات تتعلق بمنصة "صيرفة" أو بالاضراب القائم ضمن القطاع المصرفي.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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