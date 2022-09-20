المكاري: الشكرُ لمصر على دعمها المُتواصل للبنان

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أعرب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري، عن اعتزازه بالعلاقات المصرية - اللبنانية، مشيراً إلى أنها "تشهد تطوراً على كل الصعد الاقتصادية والسياسية والإعلامية، في ضوء العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين".وجاء ذلك خلال زيارة قام بها الوزير المكاري لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" في القاهرة، يرافقه مستشاره القانوني المحامي بطرس فرنجية، حيث كان في الاستقبال الكاتب الصحافي علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير بالوكالة.وعقد وزير الإعلام لقاء مع أسرة تحرير الوكالة، حيث أشاد بـ"الوحدة الوطنية التي تتجلى بشكل واضح تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يبدي حرصا واضحا على تعزيزها، الأمر الذي جعل مصر نموذجا للتعايش في المنطقة".وأثنى المكاري على "النهضة التي تشهدها مصر في كل المجالات"، وقال: "إنها تعيش عصرا ذهبيا بعدما فتح الرئيس السيسي أبوابا جديدة كانت مغلقة".ونوه بـ"فهم مصر للوضع اللبناني بدقة وتفهمها له"، وشكرها على "دعمها المتواصل للبنان وكل الدول العربية"، وأثنى على "رعاية الرئيس السيسي لجهود العمل العربي المشترك".وتناول تطورات الوضع في لبنان، وقال: "إن معالجة الوضع الاقتصادي ترتبط بجهود تشكيل الحكومة التي تشهد مؤشرات إيجابية، وكذلك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل إطلاق برنامج الإصلاح المالي"، وأشار إلى أن "النزوح السوري يلقي بأعباء كبيرة على كاهل الاقتصاد والدولة اللبنانية، حيث يتواجد على الأراضي اللبنانية نحو مليون ونصف نازح سوري، وأنه قد آن الأوان لعودتهم على نحو كريم وآمن لوطنهم، لاسيما وأن معظم الأراضي السورية أصبحت آمنة".وعلى صعيد متصل بالشأن السياسي، قال المكاري: "إن المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بوساطة أميركية وصلت لمراحل متقدمة، الأمر الذي سيمكن لبنان في حال إنجازها من الاستفادة من حقول الغاز البحرية لدعم اقتصاده، خاصة أن أوروبا تحتاج للغاز بشكل عاجل، كما سيساهم ذلك في تدعيم الاستقرار في الجنوب اللبناني".إعلامياً، نوه المكاري بـ"العمل الصحافي المحترف الذي تقدمه وكالة الشرق الأوسط، وتطرق إلى إمكاني التعاون بينها وبين الوكالة الوطنية للإعلام".وفي سياق متصل، شدد على "حرص وزارة الإعلام في لبنان على حماية الحريات الإعلامية تحت سقف الحرية المسؤولة، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الزائفة"، منوها في هذا الصدد ب"تجربة مصر في مكافحة الشائعات والأخبار الزائفة".