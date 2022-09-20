مأساة في النبطيّة.. رجلٌ يخسر حياته بطريقة مروّعة!

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنّ عاملاً سورياً يُدعى (م.ح. - 32 عاماً) توفي مساء اليوم اثر سقوطه في ورشة قيد الإنشاء في بلدة النبطية الفوقا.



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وإثر الحادثة، جرى نقل الجثة الى مستشفى النبطية الحكومي، وفتحت دورية مخفر النبطية تحقيقا في الحادث.