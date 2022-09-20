آخر معلومة عن توقيف وديع الشيخ.. ما الذي حصل مساء اليوم؟

أفادت قناة "الجديد" بأنه جرى إطلاق سراح الفنان وديع الشيخ بعد توقيفه، أمس الإثنين، بسبب إشكالٍ في حرم مستشفى الرّاعي في صيدا.

وأشار وكيل الشيخ المحامي سامر العنزاوي إلى أن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات قرر ترك موكله ومرافقيه بسندات إقامة بعد توقيفهم.

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وكان الجيش أوقف الشيخ مع شبان آخرين بعدما اقتحموا قسم الطوارئ الخاص بالمستشفى.

ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإن الشيخ كان يزور أحد المرضى في المستشفى، وحاول ومن معه الدخول بالأسلحة، وعندما منعهم أمن المستشفى حصل الإشكال، فتمّ الإتصال بالجيش وأُوقف الشيخ ومن كان يرافقه.