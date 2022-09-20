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لبنان

الحلبي من نيويورك: لسد الفجوة المالية من أجل توفير الحوافز للمعلمين

Lebanon 24
20-09-2022 | 16:30
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في إطار متابعته لبرنامج زيارته إلى نيويورك للمشاركة في القمة التربوية العالمية حول تحول التعليم، شارك وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في اجتماعات اللجنة التوجيهية الرفيعة المستوى high level steering committee التي انعقدت بـYale club بدعوة من مشروع التعليم لا ينتظر Education cannot wait، وبمشاركة جميع ممثلي الجهات المانحة والمنظمات الدولية المعنية.
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وقدم الحلبي مداخلة مفصلة وضع المجتمعين من خلالها في الأوضاع التربوية في لبنان والتحديات الكبيرة التي يواجهها، ونبه إلى خطورة تفاقم الوضع، مطالباً بسد الفجوه المالية من أجل توفير الحوافز للمعلمين، وتغطية كلفة المحروقات ومصاريف تشغيل المدارس.  

وكرر الحلبي موقفه الواضح بأنه اذا لم يتعلم اللبنانيون فلن يتعلم غيرهم.

وأثنى على هذا الموقف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وكذلك مديرة مشروع التعليم لا ينتظر السيدة ياسمين الشريف.
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