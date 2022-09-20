مقدمات النشرات المسائية

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على توقيت ساعة بيغ بين شهد العالم أمس جنازة القرن وودعت بريطانيا العظمى كما جميع المشاهدين في المعمورة الملكة اليزابيت التي شهدت على سبعين عاما" من حكم الامبرطورية التي لم تغب الشمس عن أراضيها.وعلى توقيت ساعة نيويورك -تايمز سكوير بدأ العالم منذ اليوم يشهد على ما يفترض أن يتحمله زعماء وقادة ورؤساء, ورؤساء حكومات العالم من عناوين المسؤوليات خلال اعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة وذلك بعدما مرت أعوام ثلاثة شهد فيها كوكب الأرض أعتى المشكلات والسلبيات المضنية لا بل القاتلة : أولها وليس آخرها وبء كوفيد ومتفرعاته.. حركة المهاجرين والمهجرين الهاربين من ويلات حروب العقد الماضي. الحرب في جنوب شرق أوروبا على الارض الأكرانية وتداعياتها. هواجس تنامي الأمراض. شبح المجاعة, وتراجعات التعليم وتفاعلاتها في كل الاتجاهات وهو ما حذر من خطورته الشديدة الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيرش في اليوم الاول من الجمعية العمومية التي يشارك فيها لبنان ممثلاً برئيس الحكومة نجيب ميقاتي على رأس وفد.وعلى هذه المواقيت بالذات وتحديدا" فور عودة الرئيس المكلف من نيويورك ستتزخم الاتصالات ومتابعة اللقاءات, وستتعزز أجواء المرونة لدى معظم الافرقاء ولاسيما المتشددون منهم من أجل الوصول الى تأليف حكومة جديدة ومن أجل عودة الجميع الى الحكمة والعقل والرشد لكي يغتنموا ما يتيسر من إيجابيات التهاء الدول بالمشكلات الخارجية الكبرى والاهتمام الايجابي لعدد منها بترييح الوضع اللبناني ولكي يتم البناء أيضا" على الحجم المتواضع جغرافيا" للبنان والكبير معنويا" والانطلاق من حسنات التركيبة اللبنانية المتنوعة ومن إمكانات الابداع اللبناني وإسقاط كل العوامل السلبية ثم الانطلاق الى ورشة النهوض بنيات حسنة وبعيدا من الذرائع السلبية المسمومة وبحكومة كاملة الصلاحيات تقوم بواجباتها خصوصا" في حال لم يتسنَ انتخاب رئيس للجمهورية من الآن وحتى 31 تشرين الآول نهاية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس, وهو ما أكده اليوم الرئيس العماد عون امام السفراء الاوروبيين..وبالتالي فإن منسوب التوقعات يرتفع حيال تأليف حكومة من الآن وحتى مطلع الاسبوع الاول من تشرين الاول بحسب الدكتور علي درويش وايضا وفق معطيات ومعلومات أوساط سياسية معنية أشارت الى احتمالات عالية للتأليف الحكومي اللهم إذا حصل ما هو فوق كل الحسابات كما قالت الأوساط.أما في مسار الاستحقاق الرئاسي فقد حصل اليوم لقاء في معراب بين السفير البخاري والدكتور جعجع تناول الأوضاع في لبنان ومواصفات الرئيس المنشود.. بالنسبة الى صندوق النقد الدولي وزير الإقتصاد امين سلام رأى أن لا اتفاق نهائيا" مع الصندوق من دون إقرار القوانين الإصلاحية.في ملف الترسيم: حصل اجتماع بين هوكستين وابو صعب في نيويورك.لم يطرأ أي تغيير على الاتجاه الإيجابي للرياح المنعشة التي هبت على الملف الحكومي وجديدها تأكيد الرئيس ميشال عون امام سفراء الاتحاد الاوروبي انه يعمل على تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى في حال حصول شغور رئاسي صلاحيات الرئيس بالكاملأما التفاصيل العالقة سواء كان الأمر تأليفا أو تعديلا أو تعويما فإن البت فيها ينتظر عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من نيويورك حيث ستكون له لقاءات هناك اعلن منها رسميا حتى الآن إجتماعه المزمع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.هذا الاجتماع يأتي غداة محادثات سعودية - فرنسية حول لبنان جرت في باريس.وربطا بهذه المحادثات أطلق السفير السعودي في بيروت وليد البخاري جولة على بعض القوى السياسية والحزبية بدأها مساء امس من كليمنصو وقادته اليوم إلى معراب وتردد أن أحد عناوين هذه الجولة هو الاستحقاق الرئاسي.في التشريع دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة نهارية ومسائية يوم الاثنين المقبل لمتابعة درس وإقرار مشروع الموازنة العامة لعام 2022وفي الاستحقاقات الاقتصادية تقدم الدعم الإيراني للبنان بمجال الطاقة في زمن الشح الكهربائي.ومع اختتام الوفد الرسمي اللبناني زيارته لطهران تبين من النتائج الأولية للمحادثات موافقة الجمهورية الاسلامية على تزويد لبنان بستمئة ألف طن من الفيول مقسمة على خمسة أشهر.هذه الكمية ربما تكون جزءا من الأخبار السارة التي لفت السفير الإيراني في بيروت إلى انه سيتم الاعلان عنها قريبا علما بأن السفارة أكدت ان السفن المحملة بالفيول الإيراني ستكون جاهزة للإبحار إلى لبنان خلال أسبوعين على أبعد تقدير.قضائيا سقطت المحاولات الإعلامية البائسة لتزييف التفاصيل المرتبطة بمشروع مرسوم تعيين غرف محكمة التمييز وسقطت معها خبرية الترويج لوجوده في وزارة المالية لأن الحقيقة التي يعرفها أصحاب الشأن هي ان وزير العدل هنري الخوري هو من طلب استرداد المرسوم لتصحيح ما يتضمنه من أخطاء منذ أكثر من شهر مع العلم ان وزير المال جاهز لتوقيعه عند تصحيحه وارساله مجددا الى المالية.من لندن إلى نيويورك إنتقل رئيس الحكومة المكلف. الوجود اللبناني في عاصمة الأمم يكتسب أهمية لافتة السنة، في ظل شبه الحصار الإقتصادي - المالي، والسياسي - الديبلوماسي الذي يعيشه لبنان. فعلى هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، سيلتقي ميقاتي وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إضافة إلى مسؤولين آخرين. وهي لقاءات ذات أهمية استثنائية في الظروف التي يمر بها لبنان، وخصوصا أنه على أبواب استحقاقين دستوريين كبيرين: تشكيل الحكومة، والانتخابات الرئاسية.لكن نتيجة اللقاءات لن تتبلور قبل عودة ميقاتي الأحد في الخامس والعشرين من أيلول إلى لبنان، أي قبل يوم واحد من الجلسة التي دعا إليها الرئيس بري لمتابعة درس وإقرار الموازنة العامة. فهل تفاؤل ميقاتي بالتشكيل قبل السفر، سيستمر بعد عودته؟ أم أن عراقيل اللحظة الأخيرة ستظهر من جديد لعرقلة ولادة الحكومة المنتظرة؟رئاسيا، الحراك السعودي متواصل. فبعد اقل من اربع وعشرين ساعة على لقائه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط زار السفير السعودي معراب حيث التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. الواضح ان الهدف من اللقاءين هو بلورة مواصفات الرئيس العتيد، ما يسمح بتظهير اسمه في مرحلة لاحقة. واللقاءان سيستكملان السبت بلقاء دعا اليه مفتي الجمهورية النواب السنة. وهو لقاء يكتسب اهمية خاصة ، لأنه اول لقاء سني جامع بعد انكفاء الرئيس سعد الحريري عن الساحة السياسية السنية، و يشكل استنهاضا للحالة السنية، ما يسمح بتعزيز التوازن اللبناني- اللبناني قبل الدخول في مرحلة بلورة الاسماء الرئاسية.وفي المعلومات ان لقاء دار الافتاء، سيتكمل بلقاء آخر في دارة السفير وليد البخاري. فهل تؤدي هذه اللقاءات وسواها الى تظهير صورة الرئيس العتيد قبل الحادي والثلاثين من تشرين الاول، ام ان الفراغ حتمي قبل ان نرى الرئيس الرابع عشر في قصر بعبدا؟ستمئة الف طن من الفيول الايراني للبنان على مدى خمسة أشهر، لم تترك مدى لاصحاب العقول المعتمة والقلوب المظلمة بالتأويل حول حقيقة وقوف الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جانب لبنان وشعبه في هذه المرحلة الصعبة..وما صعب المهمة على هؤلاء – الذين يفضلون العتمة الاميركية على الكهرباء الايرانية – ان الوفد اللبناني في طهران قد اتم المهمة، وان المباحثات والاتفاقات لم تقتصر على الفيول بل تخطتها الى تطوير مشاريع نقل الكهرباء وتوزيعها، وتحديث المصافي النفطية ونقل المعرفة والاستثمار في مشاريع التوريد ومساعدة اللبنانيين على تعدد مصادر الطاقة ..وفق مصادر متابعة لزيارة الوفد اللبناني فان الايجابية متسارعة، وبحسب السفير الايراني في بيروت مجتبى اماني فان الاخبار السارة في طريقها الى اللبنانيين ..ووفق اللبنانيين الذين يعانون من الحصار الاميركي فان اهمية ساعات التغذية القادمة تنقذ بلدهم من العتمة الشاملة وتلعن الحصار الاميركي ..وفيما كان السفير الايراني يبشر اللبنانيين بكهرباء بلا منة، لا تحرق السيادة اللبنانية، بل تحفظ الكرامة الوطنية، كان مدعو السيادة يناقشون الملف الرئاسي اللبناني مع السفير السعودي بكل حرية وسيادة واستقلال؟فهل صدقوا انه رئيس كتلة نيابية كونه جاء لهم بعدد من النواب عبر الرشى وفرض التحالفات؟ وانه قادر على رسم المواصفات الرئاسية بما يتلاءم مع اهوائهم ورغباتهم؟في فلسطين المحتلة لجمت الاهواء والرغبات الصهيونية بمعادلات القوة اللبنانية، وعلق الصهاينة بانابيب كاريش، حتى كانت خلاصة كبار محلليهم وسياسييهم ان لا مفر من الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية لما فيه مصلحة الاستقرار في المنطقة، فيما استقر موقف آخرين على ان الخطوة القادمة والالزامية، والتي ستستجيب للمطالب اللبنانية، فرضتها المقاومة وسيدها ...صحيح أننا في الأسابيع الأخيرة من ولاية رئيس الجمهورية، لكن أيامها قد تكون الأطول منذ ست سنوات، نظرا إلى ما قد يتخللها من تطورات يمكن أن تحدد مصير البلاد.فملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية على نار حامية، ومن دون القفز الى استنتاجات ايجابية أو سلبية متسرعة، يمكن الجزم بأن التقدم قائم، استنادا إلى تأكيد رئيس الجمهورية أمس، وفي وقت سجل لقاء جديد بين الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في نيويورك على هامش المشاركة في مؤتمر قمة تحويل التعليم 2022 في مقر الأمم المتحدة، وذلك في اطار التواصل شبه اليومي بينهما.والتدقيق الجنائي يتقدم بثبات، حيث كشف رئيس الجمهورية لسفراء الاتحاد الاوروبي اليوم ان التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمر، على امل ان يقدم التقرير الأول في نهاية شهر أيلول الجاري. ومن دون الوقوع في خطأ إطلاق الاتهامات قبل صدور النتائج أو استباق حكم القضاء، جدد الرئيس العماد ميشال عون التشديد على ان لبنان يحتاج الى اصلاح سياسي وسيادي، بالإضافة الى تغييرات بنيوية في النظام الذي لا بد من تعزيزه واصلاحه، حيث من الصعب إدارة دولة بثلاثة رؤوس.أما العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت، فتشهد هذه الايام أيضا تطورات خطيرة جدا، أقله بالنسبة الى الشق المرتبط بالموقوفين ظلما. فجلسة مجلس القضاء الاعلى الطويلة اليوم، تخللها نقاش حاد بين عدد من القضاة ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، الذي لوح بالانسحاب بعد علمه بأن القاضية سمرندا نصار على موافقة اربعة قضاة من اصل ستة لتعيينها في موقع قضائي يسمح بالبت بطلبات إخلاء السبيل.ولما جوبه القاضي عبود بأن انسحابه غير ممكن من جلسة محضرها مفتوح، وتعتبر منعقدة لتضمن جدول الاعمال بنودا أخرى، رفض التوقيع على المحضر، ما كان يمكن ان يخلق إشكالية قانونية جديدة، على غرار تلك التي افتعلها وزير المال في موضوع مرسوم التشكيلات. لكن في المحصلة، حصل وعد خطي بين القضاة على العودة الى الاجتماع الثلاثاء المقبل في 27 ايلول الجاري للبت بالموضوع إما سلبا أو إيجابا… وليس أمام اللبنانيين مجددا سوى الانتظار.العيون شاخصة إلى نيويورك، المعنيون والمؤثرون بالملف اللبناني هناك في اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة: الرئيس الأميركي، الرئيس الفرنسي، الرئيس الإيراني ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.المواعيد شبه منجزة وشبه مهندسة: لقاء بين الرئيسين الايراني والفرنسي. لقاء بين الرئيس الفرنسي والرئيس ميقاتي.هل من دخان أبيض من نيويورك؟ أم أن الأمور لم تنضج بعد؟هوكستاين في نيويورك، وكذلك الياس بو صعب، فهل الترسيم سيكون حاضرا في أروقة مبنى الأمم المتحدة؟بعد وهج نيويورك، سيعود الوهج إلى بيروت: رئاسة وحكومة وملفات قضائية ومالية ومصرفية...مصرفيا، يقترب من أن يطفح الكيل مع صندوق النقد الدولي حيال أداء السلطة اللبنانية، هذه السلطة إما أنها لا تستجيب لما هو مطلوب وإما أنها تلتف على ما هو مطلوب فتفرغه من مضمونه، كالسرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف والكابيتال كونترول وقيمة الدولار في الموازنة. وهل هناك عدة أسعار أم يتم التوافق على صيرفة كسعر موحد؟في ملف انتخابات الرئاسة، حركة لافتة للسفير السعودي وليد البخاري الذي كانت له اليوم محطة في معراب بعد لقائه مساء أمس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.قضائيا، لم يمر اليوم تعيين القاضية سمرندا نصار كقاض رديف في قضية المرفأ بسبب تباينات داخل مجلس القضاء الأعلى، ما استدعى ارجاء الجلسة الى السابع والعشرين من هذا الشهر.بقعة زيت إيرانية امتد انتشارها إلى السواحل اللبنانية مع تأكيدات المسؤولين من طهران إلى بيروت قرب وصول سفن الفيول خلال أسبوعين.وقد أكدت مباحثات الجانب التقني اللبناني موافقة الحكومة الإيرانية على تزويد لبنان بستمئة ألف طن من الفيول مجانا، مقسمة على خمسة أشهر بمعدل مئة وعشرين ألف طن شهريا.وبعودة الوفد الفني من العاصمة الإيرانية إلى بيروت، ستبدأ وزارة الطاقة وضع آلية لتسيير هذا الاتفاق، الذي إن سار من دون عقبات سيطغى بنوره على كل الاستحقاقات "المعتمة" حتى اللحظة.وأول هذه الاستحقاقات عزيمة الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي على "تزييت" الحكومة الحالية وشدها بأواصر دستورية لتمسك بمرحلة "الفراغ الحلال".وقد أكد عون اليوم أمام سفراء الاتحاد الأوروبي أنه يعمل على تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى في حال حصول شغور رئاسي بعد الواحد والثلاثين من تشرين الأول المقبل صلاحيات الرئيس كاملة ومهمة الحكومة الرئاسية لن تتجاوز صلاحياتها إخراج وديع الشيخ من نظارة التوقيف أما بقية الملفات العالقة من أزمة المودعين والمصارف، وسعر الدولار المتلاعب على أعصاب الناس،وشروط صندوق النقد التي لم ينفذ منها إصلاح واحد فكلها في عداد المفقودين، وسوف يستعاض عنها بجعجعة سياسية بلا رئيس أو حتى الاتفاق على مكوناته وتوابله ومسقط رأسه السياسي وسيضيع التشرين في أوله وثانيه،وسندخل إلى تشرين ثالث بجدال حول جنس الرئيس ومدى ابتعاده عن الطبقة الحاكمة أو قربه منها رئيس مواجهة أو توافقي أم خارج التركيبة لا أحد سيملك إلا الأسئلة لكن من دون إهمال عامل البحث والتحري للقبض على شخصية سيد بعبدا ومن عمليات البحث زيارات في الميدان، وترتيب اجتماعات للتنسيق وأبرزها ما ستضيفه دار الفتوى من اجتماع للنواب السنة في الرابع والعشرين من الجاري.وعطفا على المواصفات يواصل السفير السعودي في لبنان زيارات إلى المرجعيات، وبينها اليوم جولة الساعتين مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب.وقال جعجع إن البعض يفترض غياب المملكة عن الاهتمام بلبنان وهذا لم ألمسه لا بل لديها الاهتمام الكبير،غير أنها لا تجد دولة في لبنان لكي تقوم بالتواصل معها وكشف جعجع أن السعودية حضرت للبنان حزما كبيرة من المساعدات، اللهم أن يكون لدينا رئيس جمهورية ورئيس حكومة ودولة جديرة بالثقة، لأن المملكة غير مستعدة لأن تتعاطى مع أي مسؤول لبناني منغمس بالفساد المالي أو السياسي ولأن سمير جعجع خارج هذا الانغماس منذ نعومة نشأته السياسية والعسكرية،فقد أعلن استعداده لتحضير برنامج رئاسي إذا طلبت منه الأكثرية من نواب المعارضة ذلك وفي الأعراف الاشتراكية فإن "تحزيب الرئاسة خرب البلد"،وقال النائب وائل أبو فاعور بعد لقاء ضم كتلتي تجدد واللقاء الديمقراطي: إننا نريد رئيسا جامعا لا يشكل استفزازا لأحد، ويكون على خلق وقرار وربما جاءت عبارة "على خلق" لتصعب الشروط والمواصفات المطلوبة في الرئيس فتلك مزايا قاطعت لبنان منذ عهد الرئيس فؤاد شهاب العسكري والسياسي الأول، الذي رفض التجديد له على الرغم من أوصافه كقائد "باني للمؤسسات" الرقابية والضامنة لوجود الدولة.