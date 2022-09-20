Advertisement

لبنان

تحويلات مالية

Lebanon 24
20-09-2022 | 17:25
A-
A+
Doc-P-992491-637993168746948207.jpg
Doc-P-992491-637993168746948207.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تنشط تحويلات مالية عبر الوسائل المعروفة من العاصمة إلى مناطق أخرى، ومعظمها بالعملة الاجنبية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
النائب علي فياض: أُصبنا بأسوأ انكماش اقتصادي وهناك حلول وهي ممكنة وآن الأوان على اللبنانيين أن يواجهوا الأسئلة الصّعبة التي تتّصل بالاضطراب المستمر في الصيغة اللبنانية
lebanon 24
21/09/2022 08:34:39 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء إبراهيم من بريتال: علينا أن نجعل من البقاع رئة لبنان الاقتصادية
lebanon 24
21/09/2022 08:34:39 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكشتاين: نتقدّم في المفاوضات من أجل إبرام اتفاق يكون لصالح الاقتصاد اللبناني
lebanon 24
21/09/2022 08:34:39 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكشتاين: نتقدم في المفاوضات من أجل إبرام اتفاق يكون لصالح الاقتصاد اللبناني
lebanon 24
21/09/2022 08:34:39 Lebanon 24 Lebanon 24

اقتصاد

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2022-09-21
01:26 | 2022-09-21
01:24 | 2022-09-21
01:15 | 2022-09-21
01:00 | 2022-09-21
00:43 | 2022-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website