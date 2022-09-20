لهذه الأسباب تنازل عون عن الوزراء الستة

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كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": مصادر الوسطاء تقول ان البحث في تشكيل الحكومة بات اكثر هدوءاً من ذي قبل، متوقعة ان تشهد عودة ميقاتي بلورة عملية للتفاؤل بالاتفاق مع عون على تشكيلة الحكومة المطعمة بوجوه جديدة. وحسب المعلومات فان الاتفاق تم على الآلية لانتقاء الوزراء الجدد بين عون وميقاتي. طويت صفحة وزراء الدولة الستة التي أصر عليها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مقابل ان لا يمس ميقاتي بالتوازنات القائمة في الحكومة الحالية وتكون تسمية البدائل عن الوزراء الحاليين المقترح استبدالهم بالتشاور والاتفاق بين عون وميقاتي فيتم انتقاء اسم بديل عن الوزير عصام شرف الدين بشخصية لا تستفز وليد جنبلاط (تم تداول اسم رمزي سليمان) ويتشارك عون مع كتلة نواب عكار في تسمية وزير من المنطقة.خلال المشاورات نصح "حزب الله" ميقاتي بأن ابقاء الحكومة في وضعية تصريف الاعمال سيشكك في شرعيتها وستكون موضع انقسام بينما البلد بغنى عن الدخول في سجالات دستورية اضافية وليتم تشكيل حكومة اساسية وليس مستقيلة من دون المس بالتوازنات، وفي الوساطة لدى عون وباسيل تركز النقاش حول استحالة اضافة ستة وزراء جدد على الحكومة فتم التنازل عن الثلث المعطل حكومياً والاتفاق على ان يكون اختيار الوزراء بالتوافق بين الرئيسين واختيار شخصيات غير مستفزة.والى ان يعود ميقاتي، ليس معلوماً ما اذا كان التفاؤل سيكمل مساره بنجاح وهل ان التغيير سيشمل اربعة وزراء بينهم وزير المالية يوسف الخليل ووزير السياحة وليد نصار الى الوزيرين امين سلام وشرف الدين ام سيقتصر على الاسمين الاخيرين؟ في المعلومات ان وزير المالية الممتعض من المزايدات السياسية عليه في مجلس النواب زار رئيس مجلس النواب نبيه بري وكان الاتفاق على استمرار وجوده في الحكومة لان الوقت لا يسمح بأي تغيير. مصادر مطلعة قالت ان صرف النظر عن تغيير الخليل مرده الى تجنب المس بالتمثيل الشيعي في الحكومة خاصة مع وجود رغبة لدى «حزب الله» بتوزير مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم قبل نهاية ولايته في شباط المقبل.العبرة في الاتفاق على التفاصيل فهل سيكون شرط باسيل زيادة حصته وزيراً مسيحياً في الحكومة مقابل مشاركة ميقاتي تسمية البديل عن شرف الدين وسلام؟ وهل يتوسع التغيير ليشمل اربعة وزراء بدل وزيرين؟