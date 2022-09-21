تكريم بوصعب في نيويورك.. والسبب؟

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لبى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب دعوة لاحتفال تكريمي من مؤسسة "Theirworld" على هامش مؤتمر "قمة تحويل التعليم 2022" التي عقدت في مقر الامم المتحدة في نيويورك، تخلله تكريم بو صعب نظراً للدور الفعال الذي قام به خلال توليه منصب وزير التربية في لبنان.وفي هذا السياق اعلنت المؤسسة ان تكريم بو صعب تم "لتفانيه والتزامه الذي لا يتزعزع لإحداث تغيير كبير للأطفال اللاجئين من خلال التعليم ومساهمته في إنهاء أزمة التعليم العالمية وإطلاق العنان لإمكانات الجيل القادم التي ستؤثر على العديد من الأجيال القادمة".حضر التكريم عدد كبير من المسؤولين والتربويين ومن بينهم وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي والسيد فيليب لازاريني المفوض العام للاونروا، والسيدة كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي التي تطرق معها بو صعب للعراقيل التي تعيق الاتفاق المنتظر مع لبنان.وكان بو صعب قد عقد اجتماعا مع الوسيط الاميركي اموس هوكستين المكلف ملف ترسيم الحدود البحرية في اطار التواصل شبه اليومي بينهما.