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لبنان

ميقاتي اجتمع ببلينكن في نيويورك.. وتشديد على ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية

Lebanon 24
21-09-2022 | 01:24
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عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية انتوني بلينكن في نيويورك.

 

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وقد شارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، مندوبة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفيرة امال مدللي، والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

وحضر عن الجانب الاميركي وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، والوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية اموس هوكشتاين.

وأعلن بلينكن انه "عقد لقاء مثمرا مع الرئيس ميقاتي وتمت مناقشة الحاجة الى اجراء انتخابات رئاسية في الوقت المناسب وضرورة تنفيذ الإصلاحات لدعم الشعب اللبناني". 

وقال: "ستواصل الولايات المتحدة العمل مع لبنان من أجل تحقيق السلام والازدهار".

وقال الرئيس ميقاتي في تصريح "انه جرى بحث مجمل الملفات وتم التشديد بشكل خاص على ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية، وتمنينا دعم لبنان من كل من هو قادر على ذلك.

كما تطرقنا الى المواضيع المتعلقة بالنازحين السوريين والاتفاق مع صندوق النقد الدولي والكهرباء ، وبشكل خاص الملف التربوي، ونحن على ابواب عام دراسي جديد. ولمسنا كل تجاوب وان شاء الله خيرا".

وردا على سؤال قال "ان ملف ترسيم الحدود البحرية يشهد تقدما كبيرا".

 

 

 

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