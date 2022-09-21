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لبنان

اطلق النار على نفسه.. هذا ما جرى في صيدا

Lebanon 24
21-09-2022 | 00:45
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اطلق العسكري في الجيش ف. ع. النار على نفسه عند نقطة الحسبة في صيدا ما ادى الى وفاته على الفور، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وعلى الفور فتحت الشرطة العسكرية تحقيقا بالحادثة.
 
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اطلاق نار

صيدا

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