اطلق النار على نفسه.. هذا ما جرى في صيدا

Advertisement

اطلق العسكري في الجيش ف. ع. النار على نفسه عند نقطة الحسبة في صيدا ما ادى الى وفاته على الفور، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور فتحت الشرطة العسكرية تحقيقا بالحادثة.