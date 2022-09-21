محافظ بعلبك استقبل وفد البعثة الإيطالية الرسمية.. هذا ما دار في اللقاء

عرض وفد البعثة الإيطالية الرسمية الذي يزور لبنان مع محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر في مكتبه في السرايا، لأجواء مهمته الإنسانية إلى لبنان وجولته على المرجعيات الروحية الإسلامية - المسيحية، اضافة الى الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يمر بها الشعب اللبناني عموما وبعلبك الهرمل خصوصاً.

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