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لبنان

محافظ بعلبك استقبل وفد البعثة الإيطالية الرسمية.. هذا ما دار في اللقاء

Lebanon 24
21-09-2022 | 01:38
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عرض وفد البعثة الإيطالية الرسمية الذي يزور لبنان مع محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر في مكتبه في السرايا، لأجواء مهمته الإنسانية إلى لبنان وجولته على المرجعيات الروحية الإسلامية - المسيحية، اضافة الى  الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يمر بها الشعب اللبناني عموما وبعلبك الهرمل خصوصاً.
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ونقل منسق عام الشبيبة في كاريتاس لبنان بيتر محفوظ ، الذي يرافق الوفد، إلى المحافظ تحيات رئيس الرابطة  الأب ميشال عبود الكرملي ، والمشرف عليها رئيس الهيئة التنفيذية في مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون.

و شكر خضر للوفد الإيطالي وكاريتاس إيطاليا ولبنان زيارته، مثنياً على دورهم في التقارب الإنساني بين لبنان وإيطاليا. 

وختاما زار الوفد قلعة بعلبك متفقدا المعالم الأثرية والتاريخية.

المصدر: الوكالة الوطنية
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