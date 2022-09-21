المشتقات النفطية والدولار.. أزمة بحاجة الى حلّ

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شدد مصدر في قطاع النفط على ضرورة العمل سريعاً على ايجاد حلّ لأسعار المحروقات في ظل التغييرات الكبيرة التي تحصل يومياً على سعر صرف الدولار في السوق الموازية، سائلاً لماذا لا يتم تسعيرها بالدولار، أسوة بالقطاعات الأخرى التي بات التسعير فيها بالدولار .ورداً على سؤال عن المنصة التي تنوي وزارة الطاقة تفعيلها للحد من هذه الأزمات في عمليات التسعير، سأل المصدر عبر "لبنان 24": "على اي انترنت ستعمل هذه المنصة؟ ولماذا هذا الهدر في الأموال على أمور يمكن حلها بطريقة بسيطة ومن دون تعقيدات؟"وشدد على ان الحل يكمن بدولرة القطاع، على ان تترك حرية الاختيار للمواطن بالدفع سواء بالليرة اللبنانية او الدولار الأميركي.