كورونا.. هذا ما ينتظرنا بعد شهرين!

التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي جو بايدن الذي قال إنّ "جائحة كورونا انتهت"، ورد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية بالقول بانّ الجائحة "لا تزال تمثل حالة طوارئ عالمية، لكن نهايتها قد تلوح في الأفق إذا استخدمت الدول الأدوات الموجودة تحت تصرفها"، هذه التصريحات والردود إعادت الجدل على مستوى إمكانية خلق متحورات جديدة من كورونا تنذر بما هو أسوأ أو انّ العالم فعليا يشهد على نهاية الوباء.

وفي هذا الإطار، نشر الدكتور والباحث العلمي في فيزياء وتكنولوجيا النانو وسيم جابر رسماً بيانياً يُظهر "كيف يؤدي متحوّر BA.2.75.2 الى هروب شديد للأجسام المضادة أكثر من أي متحوّر رأيناه حتى الآن"، وبالتالي سرعة العدوى وفعالية الانتشار للمتحور الجديد.

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وقال جابر بإنّ هذا يعني إنّه سنكون "بعد شهرين" من الآن أمام موجة كبيرة من كورونا عالمياً.