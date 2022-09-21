Advertisement

لبنان

هذا "التشيبس" يُسبب الموت.. كيف وصل إلى لبنان؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-09-2022 | 04:15
A-
A+
Doc-P-992571-637993484207771644.png
Doc-P-992571-637993484207771644.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أثار مؤخراً خبر تعرّض تلامذة في لبنان للتسمم بسبب تناولهم حبات من paqui chips هي عبارة عن علبة في داخلها حبة تشيبس واحدة طعمها حار جداً وتسبب تغيرا في لون اللسان بعد أكلها بثوانٍ، بلبلة عند الأهالي.

 

ويبدو ان المنتج غير متوفر في الأسواق اللبنانية وقد يكون دخل إلى البلد عبر مسافرين أتوا إلى لبنان او عبر شرائه "أونلاين".

 

علما ان عذا "التشيبس" روّج له عبر تحدٍ على تطبيق "تيك توك" وتسبب بإدخال عدة تلامذة في الولايات المتحدة إلى المستشفى وتم التحذير منه، ويُذكر على العلبة "أنّكم تأكلون الحبة على مسؤوليتكم"، وأنّها قد تتسبّب بالموت لمن لديهم حساسيّة من الأطعمة الحارّة ولها عدّة مخاطر منها  :تحويل لون اللسان إلى اللون الأزرق، تشكّل صدمة للأحاسيس، تؤدي إلى انسياب الدمع من العين،  تشكّل صدمة للقناة الهضمية.

 

وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام تطرق أمس خلال مؤتمر صحافي إلى هذا المنتج، مشيراً إلى انه أبلغ وزارة الصحة بأن هذا المنتج يجب ألا يكون موجودا في لبنان وفي حال وجوده يجب أن يتم سحبه حيث تبين عالميا أنه يشكل خطرا على الصحة العامة.

 

طبياً، معظم الأطباء ينصحون بعدم تناول هذا التشيبس، مشيرين إلى انه يُسبب الغثيان، التقيؤ، صعوبة في التنفس، وآلاما حادة في البطن، وقد يصل في أغلب الأحيان إلى الموت.

 

ويبقى على الأهل في لبنان ان يتنبهوا لهذا الأمر وتوعية أولادهم على مخاطر هذا المنتج.

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:25 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:26 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-09-21
05:50 | 2022-09-21
05:45 | 2022-09-21
05:32 | 2022-09-21
05:27 | 2022-09-21
05:24 | 2022-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website