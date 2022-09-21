هذا "التشيبس" يُسبب الموت.. كيف وصل إلى لبنان؟

أثار مؤخراً خبر تعرّض تلامذة في لبنان للتسمم بسبب تناولهم حبات من paqui chips هي عبارة عن علبة في داخلها حبة تشيبس واحدة طعمها حار جداً وتسبب تغيرا في لون اللسان بعد أكلها بثوانٍ، بلبلة عند الأهالي.

ويبدو ان المنتج غير متوفر في الأسواق اللبنانية وقد يكون دخل إلى البلد عبر مسافرين أتوا إلى لبنان او عبر شرائه "أونلاين".

علما ان عذا "التشيبس" روّج له عبر تحدٍ على تطبيق "تيك توك" وتسبب بإدخال عدة تلامذة في الولايات المتحدة إلى المستشفى وتم التحذير منه، ويُذكر على العلبة "أنّكم تأكلون الحبة على مسؤوليتكم"، وأنّها قد تتسبّب بالموت لمن لديهم حساسيّة من الأطعمة الحارّة ولها عدّة مخاطر منها :تحويل لون اللسان إلى اللون الأزرق، تشكّل صدمة للأحاسيس، تؤدي إلى انسياب الدمع من العين، تشكّل صدمة للقناة الهضمية.

وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام تطرق أمس خلال مؤتمر صحافي إلى هذا المنتج، مشيراً إلى انه أبلغ وزارة الصحة بأن هذا المنتج يجب ألا يكون موجودا في لبنان وفي حال وجوده يجب أن يتم سحبه حيث تبين عالميا أنه يشكل خطرا على الصحة العامة.

طبياً، معظم الأطباء ينصحون بعدم تناول هذا التشيبس، مشيرين إلى انه يُسبب الغثيان، التقيؤ، صعوبة في التنفس، وآلاما حادة في البطن، وقد يصل في أغلب الأحيان إلى الموت.

ويبقى على الأهل في لبنان ان يتنبهوا لهذا الأمر وتوعية أولادهم على مخاطر هذا المنتج.