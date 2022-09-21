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لبنان

"خطوة أمنية" داخل قصر العدل.. ماذا سيجري عند الـ11 صباحاً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-09-2022 | 02:23
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علم "لبنان24" أنّه جرى منع القضاة والمحامين من الدخول إلى قصر عدل بيروت، صباح اليوم، وذلك بسبب إجراءات أمنيّة احترازية اتخذت في المكان.
ووفقاً للمعلومات، فإنّه عند الساعة 11 صباح اليوم، سينفذ أهالي الناشطين عبد الرحمن زكريا ومحمد رستم اعتصاماً في محيط القصر احتجاجاً على استمرار توقيفهما.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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