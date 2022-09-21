حميه: وزارة الاشغال ليست خزنة أرشيف!

لفت وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه الى ان "الوزارة ليست خزنة لأرشيف المعلومات المتعلقة بشبكة الطرق المصنفة لديها".



وشدد حميه على أنه "يجب تصويب مسار العلاقة بينها وبين المؤسسات والإدارات العامة المعنية، وذلك يكون بوضع إطار من التعاون والتنسيق معها بناءً على القوانين، وليصبح تحمل المسؤوليات مرتكزاً على قاعدة الصلاحيات لدى الجميع".

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