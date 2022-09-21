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لبنان

حميه: وزارة الاشغال ليست خزنة أرشيف!

Lebanon 24
21-09-2022 | 02:24
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لفت وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه الى ان "الوزارة  ليست خزنة لأرشيف المعلومات المتعلقة بشبكة الطرق المصنفة لديها".

وشدد حميه على أنه "يجب تصويب مسار العلاقة بينها وبين المؤسسات والإدارات العامة المعنية، وذلك يكون بوضع إطار من التعاون والتنسيق معها بناءً على القوانين، وليصبح تحمل المسؤوليات  مرتكزاً على قاعدة الصلاحيات لدى الجميع".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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