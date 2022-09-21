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لبنان

مداهمات في حورتعلا.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-09-2022 | 02:30
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داهمت قوة من الجيش منزل الشيخ محمد المصري في بلدة حورتعلا من دون حصول اي توقيفات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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