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لبنان

الحاج: ممرّان أساسيان لتوحيد سعر الصرف

Lebanon 24
21-09-2022 | 02:35
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شدد النائب رازي الحاج على أن الازمة ليست بعدم إقرار القوانين في المجلس النيابي، بل بعدم وضوح خطّة تعافي الحكومة.

وقال في حديث الى صوت كل لبنان إن توحيد سعر صرف الدولار مطلب ملحّ لم تلحظه الموازنة، التي اعتبرها الحاج انها ليست خطوة باتجاه الإصلاح.
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وأكد الحاج أن الخسائر لا يمكن معالجتها بمزيد من الخسائر، بل من خلال نمو مستقبلي، موضحاً ان لتوحيد سعر الصرف ممرين اساسيين: الأول وجود سوق قطع رسمية، والثاني أن تكون الحكومة قد أعدت موازنة بسعر صرف واضح وصريح للنفقات والإيرادات

واعتبر الحاج ان إدارة الازمة كانت اسوء من الازمة نفسها، وقال لا يمكن الاستمرار بممارسة عملنا كالمعتاد من دون التعلم من الأخطاء السابقة.
 
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