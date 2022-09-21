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لبنان

عبدالله: تعثر الاستحقاق الرئاسي هو سبب تسريع تشكيل الحكومة

Lebanon 24
21-09-2022 | 02:38
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لفت النائب بلال عبدالله إلى أن تعثر الاستحقاق الرئاسي هو سبب تسريع عملية تشكيل الحكومة في محاولة قطع الطريق للاجتهادات الدستورية حول تسلم صلاحيات الرئيس في حال الشغور.

وفي حديث الى صوت كل لبنان، شدد عبدالله على تموضع "التقدمي الاشتراكي" مع القوى السياسية كافة التي تشاركه المعايير والواصفات حول الرئيس المقبل، وقال: "لا اسماء لدينا حتى الساعة الا ان البحث سيكون قريباً".
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واعتبر عبدالله أن مسالة بقاء وزير المهجرين عصام شرف الدين في الحكومة العتيدة هو امر ثانوي وليس خلافياً، لافتاً الى انه بعهدة الرئيس نجيب ميقاتي، وقال عبدالله ان الأولوية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ذات رؤية لإنقاذ الوطن.
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