انتحلوا صفة هيئة إدارة قطاع البترول.. والأخيرة توضح

أعلنت هيئة إدارة قطاع البترول ان عددا من المجهولين يقومون بانتحال صفة هيئة إدارة قطاع البترول على مواقع التواصل الاجتماعي معلنين عن نية الهيئة، التي عدّلوا اسمها، فتح وظائف للعام ٢٠٢٢.

يهم الهيئة أن تعلن أن ليس لديها أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي وأن الاعلان ليس صحيحًا على الاطلاق، كما تعلن الهيئة أن موقعها الالكتروني يشكل الوسيلة الوحيدة للتواصل معها على شبكة الانترنت وهو التالي lpa.gov.lb

Advertisement