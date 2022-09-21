أمرٌ أساسي.. هذا ماذا يريده بري قبل أي شيء

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أكدت مصادر سياسية متابعة إن تمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسات خاصة لمناقشة الموازنة قبل الدعوة لجلسة انتخاب رئيسٍ للجمهورية، إنما ينبعُ من أمرين أساسيين: الأول وهو تمرير الموازنة باعتبار أنها مطلوبة من قبل الجهات الدولية وثانياً إنهاء كل الملفات الضاغطة التي يتوجب على مجلس النواب إتمامها قبل تحوله إلى هيئة ناخبة لرئيس جديد للبلاد.وتوقعت المصادر أن يدعو بري لجلسة انتخاب الرئيس بعد الـ27 من أيلول، في حين قالت مصادر أخرى إنه في حال لم يتم الانتهاء من اقرار الموازنة، فإن الدعوة لانتخاب الرئيس قد تتأخر.