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لبنان

روجيه صافي صدمته دراجة نارية في صيدا... هل الحادث مدبّر؟

Lebanon 24
21-09-2022 | 03:12
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أصدر حزب القوات اللبنانية في منطقة صيدا - الزهراني البيان التالي: "تعرّض الرفيق روجيه صافي لحادث مؤسف مساء الإثنين في 19 الجاري، نُقل على أثره الى مستشفى الراعي في بلدة الغازية حيث أُجريت له كل الصور والفحوصات الطّبية ليتبين أنه مُصاب بكسور في جمجمة الرأس جرّاء صدمه بدراجة نارية أمام محله في بلدة عين الدلب، وعلى أثره أُجريت الاتصالات اللازمة مع الأجهزة الأمنية التي تحرّكت بشكل فوري وجدّي للكشف عن هوية السائق الذي تم توقيفه على ذمة التحقيق وهو سوري الجنسية، ومما تبين حتّى الآن ان الحادث غير مدبر".
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وأضاف البيان: "بناء عليه، فإن القوات اللبنانية في منطقة صيدا - الزهراني تنفي الأخبار المغلوطة التي انتشرت عبر بعض المواقع الإلكترونية وعلى صفحات التواصل الإجتماعي، وتدعو المعنيين الى استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها، وتؤكد أن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، وأن كل المعطيات المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية حتى اللحظة تؤكد عدم وجود أي دليل حول نية جرمية قصدية أو إستهداف".

أضاف: "عليه، فإننا نسأل الله الشفاء العاجل لرفيقنا روجيه صافي ونرفع الصلاة عن نيته لعودته الى عائلته والينا سالماً، مناضلاً، شجاعاً وملتزماً. كما نضع كل امكاناتنا بتصرف العائلة لتجاوز هذه المحنة التي نأملها عابرة".



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