Advertisement

لبنان

توقيفات بالجملة في جرم تجارة المخدرات.. وهذا ما ضبط بحوزتهم

Lebanon 24
21-09-2022 | 03:20
A-
A+
Doc-P-992601-637993527971534039.jpg
Doc-P-992601-637993527971534039.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المديريّـة العامـّة لقـــوى الأمــن الدّاخلــــي أنه وبنتيجة المتابعة اليومية التي يقوم بها مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات، وبعد المتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت عناصر هذا المكتب بتواريخ مختلفة من توقيف عدد من مروجي المخدّرات في مناطق: الكورة، القبة، ابي سمراء والميناء، وهم كل من:
Advertisement
- و. م. (مواليد عام 2001، لبناني)
- س. م. (مواليد عام 1991، لبناني)
- آ. ه. (مواليد عام 2003، مكتومة القيد)
- أ. ع. (مواليد عام 1997، لبناني)
- م. ع. (مواليد عام 2002، لبناني)
- ع. ش. م. (مواليد عام 1987، لبناني)
وضبطت بحوزتهم ما يلي:
 1,3 كلغ من مادّة الكوكايين معدّة للترويج داخل 570 مظروفاً، 14 مظروفاً تحتوي مادّة باز كوكايين زنتها 29,4غ، كمية من مادّتي الماريجوانا وحشيشة الكيف، ماكينة و"دفتر لف سجائر"، مسدّس حربي، ومبلغ مالي عبارة عن 100 دولار أميركي و6,516,000 ل. ل.
بالتّحقيق معهم، اعترفوا بترويج المخدّرات لصالح أحد التّجار، العمل جارٍ لتوقيفه، كما جرى تعميم بلاغ بحث وتحر بحقّه.
أودعوا مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:25 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:26 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-09-21
05:50 | 2022-09-21
05:45 | 2022-09-21
05:32 | 2022-09-21
05:27 | 2022-09-21
05:24 | 2022-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website