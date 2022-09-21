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لبنان

احباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر.. هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
21-09-2022 | 03:40
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أعلنت قيادة الجيش أنه نتيجة عملية رصد ومتابعة لمحاولة تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية مقابل بلدة العريضة- عكار، تمكنت القوات البحرية من الوصول إلى المركب المستعمَل للتهريب على بُعد ٦ أميال بحرية عن الشاطئ.
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وقد تبين أن المركب أصيب بعطل في وقت سابق، وعلى متنه ٥٥ شخصًا بينهم امرأتان حاملان وطفلان. كما أن ربانه غادره على متن زورق قبل وصول الجيش.

قامت القوات البحرية بسحب المركب نحو الشاطئ، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
 
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