إضراب المصارف.. هل سيمتدّ حتى الإثنين المُقبل؟

أكّد رئيس اتحاد نقابات موظّفي المصارف في لبنان جورج الحاج، اليوم الأربعاء، أنه لم يتمّ حتى الآن الإعلان رسمياً عن تمديد إضراب المصارف حتى يوم الإثنين المُقبل، لكنه أضاف: "لا عودة إلى العمل إلا ضمن أجواءٍ آمنة لأنه لا يجوز تكرار الحوادث".

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أشار الحاج إلى أنّ الإضراب الذي تنفذه المصارف ليس سبباً لارتفاع الدولار، وتابع: "السعر يتحرك بناء للعرض والطلب في السوق ولا علاقة للاضراب به".

مع هذا، فقد أكّد الحاج أن الموظفين حريصون على تقديم أفضل الخدمات للعسكريين وغيرهم ولكن وسط أجواء آمنة اعتباراً من الأسبوع المُقبل.