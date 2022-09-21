29
o
بيروت
31
o
طرابلس
12
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
13
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اعتصامٌ جديد أمام قصر العدل.. والقوى الأمنية تُطوّق المبنى
Lebanon 24
21-09-2022
|
04:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشهدُ محيط قصر عدل بيروت اعتصاماً لأهالي وأصدقاء الناشطين عبد الرحمن زكريا ومحمّد رستم، وذلك احتجاجاً على استمرار توقيفهما بسبب مشاركتهما المودعة سالي حافظ في الدخول إلى مصرف "بلوم بنك" في السوديكو للحصول على وديعة مالية.
Advertisement
وتزامناً مع الاعتصام الذي بدأ عند الساعة 11 صباحاً، عزّزت القوى الأمنية انتشارها في محيط قصر العدل، حيثُ جرى منع المواطنين من الاقتراب باتجاه الفاصل الحديدي الموجود في محيط المبنى.
وكان
"لبنان24" أشار في تقريرٍ خاص
، صباح اليوم الأربعاء، إلى أنه جرى منع القضاة والمحامين من الدخول إلى قصر عدل بيروت، صباحاً، وذلك بسبب إجراءات أمنيّة احترازية اتخذت في المكان.
ويأتي تحركّ اليوم بعد اعتصامٍ شهده محيط القصر قبل يومين، تخلله قطع للطرقات ومناوشات مع عناصر الجيش.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُفاجأة في سوق الدولار.. ما جرى قبل ساعات غير مُتوقع
Lebanon 24
مُفاجأة في سوق الدولار.. ما جرى قبل ساعات غير مُتوقع
12:25 | 2022-09-20
20/09/2022 12:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هجومٌ مُسلّح في الضاحية الجنوبية.. خبرٌ يكشف التفاصيل
Lebanon 24
هجومٌ مُسلّح في الضاحية الجنوبية.. خبرٌ يكشف التفاصيل
13:25 | 2022-09-20
20/09/2022 01:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن لديه دولارات في المصارف.. إليكم آخر معلومة مُهمّة
Lebanon 24
لمن لديه دولارات في المصارف.. إليكم آخر معلومة مُهمّة
15:15 | 2022-09-20
20/09/2022 03:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا فعلتها مذيعة طقس الـ"أم تي في" السابقة كشفت عن وجه زوجها... تعرفوا إلى السيد أبي مخايل (صورة)
Lebanon 24
وأخيرا فعلتها مذيعة طقس الـ"أم تي في" السابقة كشفت عن وجه زوجها... تعرفوا إلى السيد أبي مخايل (صورة)
12:26 | 2022-09-20
20/09/2022 12:26:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يعود إلى الأرقام القياسية.. الحل سياسي وعودة الانتظام إلى المؤسسات
Lebanon 24
الدولار يعود إلى الأرقام القياسية.. الحل سياسي وعودة الانتظام إلى المؤسسات
06:00 | 2022-09-20
20/09/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2022-09-21
عون اشتاق الى "العماد المتمرد".. وتموضع التيار في المعارضة دونه عقبات
05:50 | 2022-09-21
القرار صدر: إخلاء سبيل الناشطين زكريا ورستم.. ما المقابل؟
05:45 | 2022-09-21
لقاء ثاني للقضاة والحكام في قوانين البطولات والمباراة المتنوعة في رياضات الهابكيدو
05:32 | 2022-09-21
منيمنة يعتذر عن المشاركة في لقاء دار الفتوى
05:27 | 2022-09-21
"البعض أخد على خاطرو".. لمن قال جعجع هذه العبارة؟
05:24 | 2022-09-21
الفنلندي سامبو يحرز لقب بطولة لبنان الدولية المفتوحة واللبناني حمود وصيفاً
فيديو
بعد وفاته خلافات جديدة تظهر في عائلة جورج الراسي.. "وريثة" تُحارب نادين وإعلامية شهيرة تُهدد بكشف المستور (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاته خلافات جديدة تظهر في عائلة جورج الراسي.. "وريثة" تُحارب نادين وإعلامية شهيرة تُهدد بكشف المستور (فيديو)
23:52 | 2022-09-19
21/09/2022 12:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ولي العهد البريطاني يسمح لطفليه بالسير معه خلف نعش الملكة (فيديو)
Lebanon 24
ولي العهد البريطاني يسمح لطفليه بالسير معه خلف نعش الملكة (فيديو)
02:30 | 2022-09-19
21/09/2022 12:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف يغزو الأسواق: مواصفاته ممتازة وسعره منافس تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف يغزو الأسواق: مواصفاته ممتازة وسعره منافس تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-09-17
21/09/2022 12:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact