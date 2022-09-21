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لبنان

اعتصامٌ جديد أمام قصر العدل.. والقوى الأمنية تُطوّق المبنى

Lebanon 24
21-09-2022 | 04:27
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يشهدُ محيط قصر عدل بيروت اعتصاماً لأهالي وأصدقاء الناشطين عبد الرحمن زكريا ومحمّد رستم، وذلك احتجاجاً على استمرار توقيفهما بسبب مشاركتهما المودعة سالي حافظ في الدخول إلى مصرف "بلوم بنك" في السوديكو للحصول على وديعة مالية.
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وتزامناً مع الاعتصام الذي بدأ عند الساعة 11 صباحاً، عزّزت القوى الأمنية انتشارها في محيط قصر العدل، حيثُ جرى منع المواطنين من الاقتراب باتجاه الفاصل الحديدي الموجود في محيط المبنى.
 
وكان "لبنان24" أشار في تقريرٍ خاص، صباح اليوم الأربعاء، إلى أنه جرى منع القضاة والمحامين من الدخول إلى قصر عدل بيروت، صباحاً، وذلك بسبب إجراءات أمنيّة احترازية اتخذت في المكان.
 
ويأتي تحركّ اليوم بعد اعتصامٍ شهده محيط القصر قبل يومين، تخلله قطع للطرقات ومناوشات مع عناصر الجيش.
 
 
 
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