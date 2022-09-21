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لبنان

إنخفاض اضافي في درجات الحرارة.. إليكم حال الطقس

Lebanon 24
21-09-2022 | 04:40
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئياً مع انخفاض إضافي وطفيف في درجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة  في المناطق الشمالية وتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
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وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة:  منخفض جوي متمركز فوق اوكرانيا مصحوب بكتل هوائية رطبة وباردة نسبيا  يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط،  مما يؤدي الى طقس خريفي متقلب مع  انخفاض في درجات الحرارة وامطار متفرقة أحياناً حتى بعد ظهر يوم السبت حيث يعود الى الاستقرار تدريجياً.

وحذرت من خطر الانزلاق على الطرق وبخاصة على الطرق الجبلية.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض في درجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال، تهطل أمطار خفيفة متفرقة  في المناطق الشمالية اعتبارا من بعد الظهر، كما تنشط الرياح لتقارب الـ60 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية ، ويستمر تشكل الضباب الكثيف على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئياً مع انخفاض إضافي وطفيف في درجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل ( والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية) مع رياح ناشطة  في المناطق الشمالية وتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الجمعة:  غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة مع رياح ناشطة أحياناً وبقاء تكون الضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ أحياناً بشكل متفرق  فوق الجبال.

السبت:  غائم جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات،  كما تنشط الرياح أحياناً ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية  في المناطق الشمالية والجبلية، يتحسن الطقس ويستقر تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر.
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

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