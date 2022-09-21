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لبنان

خبيرٌ يكشف أسباب ارتفاع الدولار.. ماذا قال عن "سعر الصرف"؟

Lebanon 24
21-09-2022 | 04:58
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أكد الخبير الإقتصادي والسياسي وليد أبو سليمان أنّ اضراب المصارف وإقفالها والاخفاق في الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد والتشنّج السياسي كما رفع الدعم عن المحروقات، كلّها عوامل تساهم في رفع وتيرة الدولار.
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أشار أبو سليمان إلى أنّ الجولة الاستطلاعية التي يقوم بها صندوق النقد تأتي في الوقت الذي لم تقدّم الدولة أيّ خطوة فعّالة لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة أو مشاريع القوانين من الموازنة والسريّة المصرفية وخطّة اعادة هيكلة المصارف والكابيتال كونترول.

وإعتبر أبو سليمان أن صندوق النقد الدولي مصرّ على ضرورة توحيد سعر الصرف الذي أصبح عملياً محرّراً نظراً لرفع الدعم، وأضاف: "المطلوب توحيده لاستقامة الوضع الاقتصادي".
 
 
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