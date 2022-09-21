كركي التقى المطيري وهنأه بتوليه ولاية جديدة لرئاسة منظمة العمل العربية

إلتقى رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 48 والذي تنظمه منظمة العمل العربية، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة، المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري.

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وقدم كركي للمطيري التهنئة لنيله ثقة المؤتمر العام بتمديد ولايته دورة كاملة، مثمنا دوره في قيادة المنظمة على "مدى سبع سنوات حيث حققت المنظمة خلال فترة ولايته الكثير من الإنجازات على الصعيد العربي، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية والاقتصاد الرقمي وغيرها من القضايا التي تعنى بالتشغيل والحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة".





كما أثنى على "التعاون الايجابي والبناء بين المنظّمة والجمعية العربية للضمان الاجتماعي".





من جهته، أثنى المطيري، على أعمال ونشاطات الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، مثمنا دور رئيس الجمعية في "إستمرار عمل الجمعية منذ تاريخ انشائها".





كما أثنى على "دور الجمعية في تقديم الدعم الفني والإداري وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي"، مبديا استعداده في المشاركة في فعاليات النشاط القادم الذي سوف يعقد في 27 و28 تشرين الثاني 2022 حول " تنوع مصادر التمويل وفرص الاستثمار تعزيزا لأنظمة الضمان والتأمينات الاجتماعية".





وفي الختام، تمنى كركي، للمطيري "التوفيق والمزيد من النجاح في ولايته القادمة على رأس منظمة العمل العربية".