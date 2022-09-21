Advertisement

لبنان

كركي التقى المطيري وهنأه بتوليه ولاية جديدة لرئاسة منظمة العمل العربية

Lebanon 24
21-09-2022 | 05:58
A-
A+
Doc-P-992657-637993621255064310.png
Doc-P-992657-637993621255064310.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 إلتقى رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 48 والذي تنظمه منظمة العمل العربية، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة، المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري.

 
Advertisement

وقدم كركي للمطيري التهنئة لنيله ثقة المؤتمر العام بتمديد ولايته دورة كاملة، مثمنا دوره في قيادة المنظمة على "مدى سبع سنوات حيث حققت المنظمة خلال فترة ولايته الكثير من الإنجازات على الصعيد العربي، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية والاقتصاد الرقمي وغيرها من القضايا التي تعنى بالتشغيل والحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة".

 
 
كما أثنى على "التعاون الايجابي والبناء بين المنظّمة والجمعية العربية للضمان الاجتماعي".

 

 
من جهته، أثنى المطيري، على أعمال ونشاطات الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، مثمنا دور رئيس الجمعية في "إستمرار عمل الجمعية منذ تاريخ انشائها".

 
 
كما أثنى على "دور الجمعية في تقديم الدعم الفني والإداري وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية  في العالم العربي"، مبديا استعداده في المشاركة في فعاليات النشاط القادم الذي سوف يعقد في 27 و28 تشرين الثاني  2022 حول " تنوع مصادر التمويل وفرص الاستثمار تعزيزا لأنظمة الضمان والتأمينات الاجتماعية".

 

 
وفي الختام، تمنى كركي، للمطيري "التوفيق والمزيد من النجاح في ولايته القادمة على رأس منظمة العمل العربية".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:25 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:26 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:10 | 2022-09-21
07:00 | 2022-09-21
06:00 | 2022-09-21
02:00 | 2022-09-21
09:08 | 2022-09-21
08:59 | 2022-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website