Advertisement

لبنان

النائب برو تابع مع وزير الزراعة اوضاع المزارعين وتصريف انتاجهم

Lebanon 24
21-09-2022 | 07:25
A-
A+
Doc-P-992692-637993676054161118.jpg
Doc-P-992692-637993676054161118.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اشار المكتب الاعلامي لعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو ، الى انه "زار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، لمتابعة اوضاع المزارعين في جبيل وكسروان".

 

واكد الحاج حسن أن "هناك جهود ابدات تعطي ثمارها بتصريف الانتاج الزراعي اللبناني، كما ان اجواء زيارته الاخيرة للعراق، والاجتماع مع وزير الزراعة العراقي كان بناء للغاية، في ما يتعلق بالانتاج الزراعي وبخاصة التفاح، وان هناك الية عمل متكاملة تم الاتفاق عليها بين الدولتين يبدا بتنفيذها خلال اسبوع".

 
Advertisement

وتم البحث في موضوع استزراع السمك البحري والنهري في منطقة جبيل وكسروان، وأكد الحاج حسن اهتماهه بهذا الامر من خلال برامج سيعلن عنها قريبا".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:25 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:26 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:10 | 2022-09-21
07:00 | 2022-09-21
06:00 | 2022-09-21
02:00 | 2022-09-21
09:08 | 2022-09-21
08:59 | 2022-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website