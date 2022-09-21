مخابرات الجيش دهمت منازل مطلوبين في حورتعلا... إليكم ما ضبطته (صور)

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:بتاريخ 21 / 9 /2022، دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المطلوبين في بلدة حورتعلا-بعلبك، وأوقفت المواطن (ع.م.) والسوريَّين (م.ح.) و(أ.ح.)، وضبطت أسلحة وكاميرات مراقبة وهواتف ولوحات عائدة لسيارات لبنانية وسورية.سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.