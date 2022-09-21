صورٌ تكشف.. هذا ما فعلته ماجدة الرّومي في مكان وفاة الفنان جورج الراسي

تكفلت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بتأهيل الطريق الدولية بين لبنان وسوريا، وذلك بعد أسابيع من حادث مأساوي راح ضحيته الفنان اللبناني جورج الراسي.



ونشرت الرومي عبر حسابها على "تويتر" صوراً تُظهر بدء ورشة إصلاح الطريق، وقالت: "ما جيت صادق دموع، ولا دين الظلام ، جيت إهدي العتمة شموع".

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