جنبلاط يدق ناقوس الخطر: العالم على شفير هاوية

كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع تويتر: العالم اليوم على شفير هاوية شبيهة بازمة الصواريخ في كوبا عام ١٩٦٢.وحرب اوكرانيا تذكرني بحرب القرم في القرن التاسع عشر ،بفرق ان السلاح النووي اليوم اذا ما استعمل سيمحي البشرية.لذلك الخطابات العالية لا تنفع وحده الحل السياسي الذي يضمن وجود اوكرانيا ووحدة روسيا هو البديل.

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