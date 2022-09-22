جنبلاط يدق ناقوس الخطر: العالم على شفير هاوية

العالم اليوم على شفير هاوية شبيهة بازمة الصواريخ في كوبا عام ١٩٦٢.وحرب اوكرانيا تذكرني بحرب القرم في القرن التاسع عشر ،بفرق ان السلاح النووي اليوم اذا ما استعمل سيمحي البشرية.لذلك الخطابات العالية لا تنفع وحده الحل السياسي الذي يضمن وجود اوكرانيا ووحدة روسيا هو البديل #اوكرانيا pic.twitter.com/Z77qYIu7mM
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) September 22, 2022
العالم اليوم على شفير هاوية شبيهة بازمة الصواريخ في كوبا عام ١٩٦٢.وحرب اوكرانيا تذكرني بحرب القرم في القرن التاسع عشر ،بفرق ان السلاح النووي اليوم اذا ما استعمل سيمحي البشرية.لذلك الخطابات العالية لا تنفع وحده الحل السياسي الذي يضمن وجود اوكرانيا ووحدة روسيا هو البديل #اوكرانيا pic.twitter.com/Z77qYIu7mM