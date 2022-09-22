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لبنان

خطوة تحمي اللبنانيين من الحوادث.. صورة تكشفها وتطبيقها سهلٌ جداً

Lebanon 24
22-09-2022 | 01:26
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نشرت جمعيّة "اليازا"، اليوم الخميس، تغريدةً لأحد المواطنين تتضمن حلاً يُمكن أن يُعزز السلامة المرورية على الطرقات في لبنان وتحديداً خلال فترة الليل في ظل انقطاع الكهرباء.
 
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ويركز الحل على وجوب اعتماد طلاء "phosphorescent /luminescent" للطرقات ومخارج الطوارئ، إذ من شأنه أن يُضيء الطريق أمام السيارات المارّة، كما أنه سيكونُ بديلاً عن "عيون القطط - Cat eyes" التي تستخدم عادة كإشارات على الطرقات لكشف مسارها.
 
ووفقاً للمواطن صاحب التغريدة، فإن الطلاء هو حلّ مُجدٍ في بلدٍ لا كهرباء فيه، ووسيلة جيدة في ظلّ السرقات التي تتعرض لها اللافتات الخاصة بالسلامة المرورية.
 
 
 
 
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