هل يخذل "حزب الله" فرنجية مجدداً؟

أكدت مصادر مطلعة أنه حتى اللحظة لم يتمّ التوافق داخل فريق الثامن من آذار على مرشح لرئاسة الجمهورية.

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واعتبرت المصادر أن تبني احدى الشخصيات الشمالية لم يطرح جدياً بعد، لافتة الى أن "حزب الله" لم يسمّ أي شخصية محددة.