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لبنان

هل يخذل "حزب الله" فرنجية مجدداً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-09-2022 | 04:15
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أكدت مصادر مطلعة أنه حتى اللحظة لم يتمّ التوافق داخل فريق الثامن من آذار على مرشح لرئاسة الجمهورية.
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واعتبرت المصادر أن تبني احدى الشخصيات الشمالية لم يطرح جدياً بعد، لافتة الى أن "حزب الله" لم يسمّ أي شخصية محددة.
وتساءل مراقبون عن الوعود التي يمنّي بها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية نفسه، مشيرة الى أن جهات غربية كانت قد تواصلت مع "حزب الله" لسؤاله عن مرشحه، فكان الجواب: لا مرشح بعد!.. فهل يخذل الحزب فرنجية مجدداً؟
المصدر: خاص "لبنان 24"

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