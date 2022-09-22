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لبنان

قرار لوزير الصناعة... ماذا أعلن فيه؟

Lebanon 24
22-09-2022 | 05:17
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اصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان اليوم القرار رقم ۷۰ /۱، ويقضي بتأجيل العمل بالقرار رقم 1/53 تاريخ ۲۰۱٩/٥/٩ والجدول رقم 1 الملحق به المتعلق بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الجمهورية اللبنانية.
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وجاء في القرار:
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاریخ ۲۰۲۱/۹/۱۰ (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢ (إحداث وزارة الصناعة) لاسيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم ۱3173 تاریخ ۱۹۹۸/۱۰/۸ (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط
التعيين الخاصة في بعض وظائفها)
بناء على مقتضيات المصلحة العامة والظروف الطارئة،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يؤجل العمل بالقرار رقم 1/53 تاريـخ ۲۰۱٩/٥/٩ والجدول رقم 1 الملحق به بشأن
تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الجمهورية اللبنانية، حتى تاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
نسخة تبلغ الى:
- الجريدة الرسمية للتفضل بالنشر
- وزارة الاقتصاد والتجارة
- وزارة المالية المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك
- المجلس اللبناني للاعتماد
- معهد البحوث الصناعية
- جمعية الصناعيين اللبنانيين
-اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة
- مؤسسة المحفوظات الوطنية

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