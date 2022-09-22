قرار لوزير الصناعة... ماذا أعلن فيه؟

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اصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان اليوم القرار رقم ۷۰ /۱، ويقضي بتأجيل العمل بالقرار رقم 1/53 تاريخ ۲۰۱٩/٥/٩ والجدول رقم 1 الملحق به المتعلق بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الجمهورية اللبنانية.وجاء في القرار:إن وزير الصناعة،بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاریخ ۲۰۲۱/۹/۱۰ (تشكيل الحكومة)،بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢ (إحداث وزارة الصناعة) لاسيما المادة الثانية منه،بناء على المرسوم رقم ۱3173 تاریخ ۱۹۹۸/۱۰/۸ (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروطالتعيين الخاصة في بعض وظائفها)بناء على مقتضيات المصلحة العامة والظروف الطارئة،بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،يقرر ما يأتي:المادة الأولى: يؤجل العمل بالقرار رقم 1/53 تاريـخ ۲۰۱٩/٥/٩ والجدول رقم 1 الملحق به بشأنتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الجمهورية اللبنانية، حتى تاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢.المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .نسخة تبلغ الى:- الجريدة الرسمية للتفضل بالنشر- وزارة الاقتصاد والتجارة- وزارة المالية المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك- المجلس اللبناني للاعتماد- معهد البحوث الصناعية- جمعية الصناعيين اللبنانيين-اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة- مؤسسة المحفوظات الوطنية