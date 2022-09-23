ميقاتي التقى غوتيريس ووزير خارجية مصر في نيويورك وشارك بحفل استقبال أقامه بايدن

واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته واجتماعاته في نيويورك، خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.

وقد التقى الرئيس ميقاتي الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ومندوبة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفيرة امال مدللي.

في خلال اللقاء دعا غوتيريس "الى الاسراع في تشكيل حكومة لبنانية جديدة واجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها".

ونوّه "بما تضمنته كلمة رئيس الحكومة امام الجمعية العامة لا سيما لجهة دعم مهمة اليونيفيل والتزام القرارات الدولية والتنسيق مع الجيش ".

واشار "الى ان ما عبر عنه الرئيس ميقاتي بشأن وضع الاونروا سيكون موضع متابعة اممية لتحسين اوضاع الفلسطينيين المقيمين في لبنان".

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وزير خارجية مصر

والتقى الرئيس ميقاتي وزير خارجية مصر سامح شكري، في حضور الوزير بو حبيب.

وقال شكري خلال اللقاء" ان القمة العربية المقبلة في الجزائر تشكل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات العربية- العربية وتعزيز التعاون المشترك".

واشار الى "ان القلق الحقيقي يتمثل في تأثير حرب اوكرانيا على الغذاء العالمي، وضرورة بذل الجهود الاممية للتوصل الى حل".

واشار" الى انه سيزور بيروت قريبا".

حفل استقبال

وقد شارك الرئيس ميقاتي وعقيلته السيدة مي في حفل استقبال أقامه الرئيس الاميركي جو بايدن وعقيلته السيدة جيل في "متحف التاريخ الاميركي" على شرف رؤساء الوفود المشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.

حديث

أعرب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن امله في ان يصار في الاجتماعات التي سيعقدها مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاسبوع المقبل"الى انهاء الملف الحكومي، لانه لا يحتاج الى الكثير من النقاش، والبلد بحاجة الى حكومة لتستطيع التصدي قدر المستطاع للمشكلات التي نعاني منها، ونأمل بالتعاون مع مجلس النواب ان نتصدى لكل هذه المشكلات".