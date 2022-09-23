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لبنان

5 جرحى في إشكال كبير في صيدا... إليكم تفاصيل ما حصل هناك

Lebanon 24
23-09-2022 | 08:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فردي قرب "سبينس" في صيدا، وقد تخلله إطلاق نار واستخدام آلات حادة.
 
وعُلم عن سقوط 5 جرحى نتيجة الإشكال، وقد تم نقلهم إلى مستشفى حمود.
وحضرت القوى الأمنيّة، وفتحت تحقيقا بالحادثة.
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