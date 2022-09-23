5 جرحى في إشكال كبير في صيدا... إليكم تفاصيل ما حصل هناك

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فردي قرب "سبينس" في صيدا، وقد تخلله إطلاق نار واستخدام آلات حادة.

وعُلم عن سقوط 5 جرحى نتيجة الإشكال، وقد تم نقلهم إلى مستشفى حمود.

وحضرت القوى الأمنيّة، وفتحت تحقيقا بالحادثة.