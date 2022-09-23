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لبنان

ماذا أعلن المكتب الإعلامي للقرم حول الترقيات في وزارة الإتصالات؟

Lebanon 24
23-09-2022 | 10:00
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه: 

"تطالعنا بعض وسائل الاعلام بنظريات وتحاليل حول موضوع الترقيات والتعيينات التي كانت شهدتها وزارة الاتصالات، وللتوضيح، نحن أكدنا ونكرّر مرة جديدة التأكيد أن الترقيات التي اقرّها الوزير جوني القرم أتت من المنظار المهني الصرف وليس من منظار طائفي او مذهبي او سياسي او حتى حزبي، وذلك من أجل ملء الفراغ نتيجة الشغور الحاصل في عدة مراكز في شركتي الخليوي من جهة، ولتحفيز الموظفين العاملين في الشركتين والصامدين تحت وزر الضغوط الإقتصادية والإجتماعية الراهنة من جهة اخرى. 
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ويهمّنا مجددا التأكيد على ان الترقيات اتت بالتنسيق والتعاون مع إدارة الشركتين المشغلتين لقطاع الخليوي وذلك إستنادا إلى معايير الكفاءة والأقدمية والخبرة.
 
 
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